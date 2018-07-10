Kaman “Yeni il başkanları masası için temas halindeyiz”

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman dün partisinin il binasında haftalık olağan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Kaman, sözlerine Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Kaman, “ Yol bekçiliği sisteminin kaldıran, bakım ihalelerini geciktiren ve mühendislerin imzasını kaldıran hükümetin bu kaza da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Hükümet yol bakım onarım ihalelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeli. Çünkü kaybedilen 24 can geri gelmiyor” dedi.

Tacirlerden ve akrabalardan kurulu bir bakanlık sistemi

Önceki akşam açıklanan yeni kabine sistemi hakkında konuşan Kaman, “Açıklanan bakanlar kurulunun ortaya çıkmasıyla Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlamış olduğunu gördük. Bu yeni dönemde artık tacir bakanlara ve eş dost ve akrabadan oluşan bakanlara alışmamız gerekiyor. Bu sistemle bakanlar kurulunda devlet geleneği ortadan kalkmış, tacirlerden ve akrabalardan kurulu bir bakanlık sistemi getirilmiştir. Yakın zamanda bakanlar kurulunda akrabalar sayısının artacağını ön görmekteyiz. Bu sistem ne getirir ne götürür. Çok değil 3-5 yıl içerisinde net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ümit ederim ki Türk halkı parlamenter sistemi mumla arar hale gelmesin” dedi.

15 Temmuz’un AKP şovuna dönüşeceği endişesi

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek olan 15 Temmuz anmalarına katılacak mısınız? Sorusu üzerine Kaman, “Öyle bir davet gelmedi. Katılmayı düşünmüyorum. Hem davet gelmediği için hem de bir diğer sebep ise bu kutlamalar Türk milleti tarafından yapılması gerekirken, AK Parti şovuna dönüştürülmesi endişesi taşıdığım için gitmek istemiyorum. Ama gerçek anlamda bir kutlama olursa hay hay memnuniyetle giderim. Parti olarak 15 Temmuz anma mesajı yayınlayacağız” dedi.

Görevimin başındayım

AKP, MHP ve BBP İl başkanları bundan sonra il başkanları toplantısına Cumhur ittifakı olarak devam edeceklerini açıklaması hakkında konuşan Başkan Kaman, “Olması gerekeni oldu. Biz diğer il başkanları olarak yeni il başkanları masası için temas halindeyiz” dedi. “Görevden alınacak” iddialarına ve teşkilatlardan Fuat Berna ile Adil Gülez’in il başkanlığına taklip olduğu söylemlerine yanıt veren Kaman, “Şahsıma böyle bir talep gelmedi. Biz teşkilat olarak 8 ay boyunca özveriyle çalış, meclise 1 vekil yollamış bulunmaktayız. Bu ekip Kocaeli 125 bin oy aldı. Ortada bir başarı söz konusudur. Bunu başarısızlık olarak gören kişiler varsa kongre yolu açıktır. Mevzuat ve tüzük ne gerekirse o yapılır ama ben görevimin başındayım” şeklinde konuştu.