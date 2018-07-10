Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:26 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:08 TSİ )

Çocukları bıçakla tehdit edip telefonlarını gasp etti

İzmit'te, çocukları bıçakla tehdit ederek telefonlarını gasp ettiği iddia edilen 4 kişi yakalandı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit'te sahilde bulunan bir otoparkta 4 kişi, iddiaya göre 2 çocuğu bıçakla tehdit ederek cep telefonlarını gasp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından 4 kişinin kimliğini tespit etti. İzmit ve Derince'de düzenlenen operasyonla M.Ö. (19), K.A. (18), M.C.B. (18) ve küçük yaştaki S.E. yakalanarak gözaltına alındı. S.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.Ö., K.A., M.C.B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 13:26 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sahilde denize girmek yasaklandı mask
Sahilde denize girmek yasaklandı
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Pazarcıların kavgası: 6 yaralı mask
Pazarcıların kavgası: 6 yaralı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!
Doğru ailesine son görev mask
Doğru ailesine son görev
3 yıldır kayıp olan elektrikçi cinayeti bu görüntülerle çözüldü mask
3 yıldır kayıp olan elektrikçi cinayeti bu görüntülerle çözüldü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler mask
İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL