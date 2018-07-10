İzmit'te sahilde bulunan bir otoparkta 4 kişi, iddiaya göre 2 çocuğu bıçakla tehdit ederek cep telefonlarını gasp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından 4 kişinin kimliğini tespit etti. İzmit ve Derince'de düzenlenen operasyonla M.Ö. (19), K.A. (18), M.C.B. (18) ve küçük yaştaki S.E. yakalanarak gözaltına alındı. S.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.Ö., K.A., M.C.B. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Çocukları bıçakla tehdit edip telefonlarını gasp etti
İzmit'te, çocukları bıçakla tehdit ederek telefonlarını gasp ettiği iddia edilen 4 kişi yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz