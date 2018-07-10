Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı

Kocaeli, kavurucu ve boğucu sıcakların etkisi altında. Güneşli hava uzun bir süredir kentimizde etkili oluyor. Bugün de güne güneşle başlayan Kocaeli’de öğleden sonra yağmur yağışı beklentisi var. Saat 12.00’de başlaması beklenen gök gürültülüsağanak yağmur, saat 18.00’e kadar sürecek, sonrasında yerini yine parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Sıcaklık ise en düşük 21, en yüksek 32 derece olacak. Hiseddilen sıcaklık saat 12.00-15.00 arasında 36 dereceye ulaşacak. Nem oranı

yüzde 96…

Peki yağmur yağışı bugün birkaç saatle mi sınırlı? Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre gök gürültülü sağanak yağmur, yarın da (11 Temmuz Çarşamba) kendini gösterecek. Yağmura rağmen sıcaklık değişmeyecek, yine en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 32 derece seviyesinde seyredecek. Nem oranı yüzde 96. 12 Temmuz Perşembe günü yağmur yok ancak hava bulutlu görünüyor. Sıcaklık ise en düşük 22, en yüksek 32 derece olacak. 13 Temmuz Cuma günü de hava bulutlu, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Hafta sonu deniz planı yapanlar dikkat!

Cumartesi ve pazar günü Kocaeli, gök gürültülü sağanak yağmura teslim. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü Kocaeli’de yağmurlu geçecek. Yağmur, bu kez havayı da serinletecek. 14 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık en düşük 21, en yüksek 29 derece olacak. 15 Temmuz Pazar günü de sıcaklıkta hissedilir bir değişiklik olmayacak. 16 Temmuz Pazartesi günü itibariyle güneş, tekrar yüzünü gösterecek.