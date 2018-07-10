Kocaeli iş dünyasında Bakan Pekcan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yeni sistemdeki ilk kabineyi açıkladı. Kabinede kendi işleriyle ilgili dallarda ilgili bakanlık görevine getirilen çok sayıda isim bulunurken Kocaeli’de ki iş dünyasında en çok sevindiren bakan ise TOBB bünyesi altında görev yapan Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanı olması oldu. İş ve ekonomi alanındaki STK temsilcileri yeni dönemde Bakan Pekcan’ın sevincini yaşarken Kocaeli’den uzun yıllar sonra Bakan çıkmaması konusunda fikir ayrılıkları yaşandı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli’den bir Bakan çıkmaması olumsuzluk değil. Önemli olan bizim ihtiyaçlarımızın çözülmesidir” derken Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise, “Kocaeli’den en azında bir Bakan çıkmalıydı. Fikri Bey’in yeniden Bakan olmasını bekliyordum” dedi.

AVRUPA’DAN YATIRIM BEKLİYORUZ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Öncelikle kabinenin açıklanması ekonomi için oldukça önemli bir mihenk taşıdır. Biz biran önce kabinenin çalışmaya başlamasını üretim ve ihracat konusunda önlemler almasını talep ediyoruz. Bizim amacımız Avrupa Birliği ile uyumu sağlayıp tekrar yatırım çekmektir. Türkiye’de ki en büyük sıkıntı Avrupa’dan gelen yatırımın azalmasıdır. Yeni hükümetten bu konuda çalışmalar yapmasını bekliyoruz. OHAL’in kaldırılmasını bekliyoruz. Bu yönde gelişmeler var. OHAL’in kaldırılmasıyla birlikte Avrupa’dan gelen yatırımların tekrardan yükselmesini bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu bakanlıkta yeni isimlerle ilgili olarak ise, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan bizleri çok iyi tanıyan bir kişi ondan çok mutlu olduk. Biz tabi ki de bireyler üzerine değil kurumsal açıdan bakıyoruz. Bakanlık sayılarının düşürülmesi ve birleştirilmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Bürokratik işlemlerin daha hızlı gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yeni kabinenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ’DEN BAKAN ÇIKMAMASI BİR OLUMSUZLUK DEĞİLDİR

Zeytinoğlu Kocaeli’den bu dönem bakan çıkmaması ile ilgili soruya ise, “Bakanlık sayısı çok azaldığı için bu konu etkili olmuştur. Çok fazlada mikro milliyetçilik yapmamak diye düşünüyorum. Önemli olan bizim ihtiyaçlarımızı çözmektir. Benim için bir bakanın buradan olup olmaması çok önemli değil. Tabi ki isterdik bir bakanımızın olması ama olmazsa olmaz bir durum değil. Bir olumsuzluk olarak görmedim. Sonuçta bütün bakanlar ülkemizin bakanlarıdır” dedi.

BAKAN PEKCAN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Yeni dönem 5 yıllık dönem hayırlı olmasını diliyorum. Olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünüyoruz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB çatısı altında çalışmaları olan önemli bir isimdir. Kendisinin Ticaret Bakanı olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Kabinenin açıklanması bizim için oldukça önemliydi. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ADALETLİ VE UYUM İÇERİSİNDE

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm kesimlere hitap edebilecek bir bakanlar kurulunun açıklandığını düşünüyoruz. 82 milyonun vatandaşa hiçbir ayrım yapılmadan adaletli bir şekilde uyum içinde ülkemizin kalkınması için mücadele edecek bir kabine olduğunu düşünüyoruz. Bizde ülkemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili olarak ise, “Başarılı bir iş kadını olduğunu düşünüyorum. Ticaretten gelmesi bizler için sevindirici” ifadelerinde bulundu.

BAŞARI OLMAYAN BİRİNİ YANINA ALMAZ

Faruk Mamik, “Hayırlı uğurlu olsun. Devletimize milletimize hayırlı olsun. Yeni kabineni çalışmalarını zaman gösterecek. Fakat Cumhurbaşkanımız başarılı olmayan birini yanına almaz. O yüzden ben yeni kabinenin başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

İŞİNİ BİLEN İSMİLER GELDİ

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Beklediğimiz bir gelişmeydi. Yeni sistem inşallah iyi olacaktır. İyi olacağına inanıyorum. Yeni sistemde yer alan bakanlar bizler için sürpriz olmadı. Beklediğimiz yönde işini bilen isimler kendi alanlarında bakan olarak görevlendirildi. Özellikle Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın TOBB bünyesinden gelmesi bizler için oldukça önemliydi. İşini bilen ve bizlerin en iyi anlayacak isimlerden birisi olması bizleri çok sevindirdi. Yeni bakanlarımızla birlikte ülkemiz için hep birlikte çalışarak daha güzel günler için mücadele edeceğiz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.

KOCAELİ’DEN BİR BAKAN OLMALIYDI

Kocaeli’den uzun bir zaman sonra bir Bakan çıkmamasıyla ilgili soruya ise Durmuş, “Üzüntüyle karşıladım. Kocaeli sanayinin başkentidir. Benim düşünceme göre Fikri Bey’in tekrardan Bakan olması gerekirdi. Fikri Bey her konuya hakim iş bilen birisidir. Bu yüzden üzüntüyle karşıladım. Bu dönem olmadı. Fakat ileriki dönemlerde tekrardan Kocaeli için bir Bakan olmasını temenni ediyorum” dedi.