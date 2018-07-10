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Bugün 13:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Yahya Kaptan’da tempo düşmüyor

İzmit Yahya Kaptan Spor Kulübü futbolcu grupları tempo düşürmeden çalışmalarına devam ediyor. 2010-2013 grupları Yahya Kaptan’da bulunan Ferruh Duygu Tesisleri’nde Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri 40 sporcu ile antrenmanlarını yaparken, 2005-2008 arasında doğan futbolcular ise haftanın diğer günleri çalışıyor.

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FUTBOLCULAR ÇOK ÖZVERİLİ

Faruk Sarman’ın koordinesindeki takım eski profesyonel kaleci Rahmi Avcı ve futbolcu Aytaç Ergün nezaretinde sporcu üretiyor. Teknik ekip futbolcularla yakından ilgilenirken, antrenmanlar sporcu velileri tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Sıcak havaya aldırış etmeden, gelecekte Kocaelispor forması giyme hayali kuran futbolcuların özverisi teknik ekip tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

2 ŞAMPİYONLUK 1 İKİNCİLİK

Yapılan antrenmanlarda hocalarını pür dikkat dinleyen küçük yaştaki sporcular önce iyi birer insan olmanın özelliklerini öğreniyor. Futbol alt yapısını en iyi şekilde alan futbolcuların antrenmanlardaki disiplini de dikkatlerden kaçmıyor. Futbol okuluna kayıtların devam ettiği Yahya Kaptan ekibinde yarışmacı gruplar kürsü görmeye başladı. U-11’de grup, U-12’de de Kocaeli şampiyonu olan Yahya Kaptan, U-13’te de Kocaeli ikincisi olarak sezonu tamamladı.

Bugün 13:46 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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