İnönü Yaylası’nda Kocaelili bisikletçiler geçti!

34 BİSİKLETSEVER KATILDI

KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz ve Hakan Akol önderliğinde Kocaeli Bisiklet tutkunlarının oluşturduğu kulüpler hafta sonu organize ettiği kamplı bisiklet turu 15 Temmuz Demokrasi Alanı’ndan start aldı. Kocaeli’den 34 bisiklet sever Suadiye, Pazarçayır Sultaniye, Çilekli ve Hüseyinli köylerinden geçerek 55 kilometre mesafedeki İnönü Yaylası’ndaki kamp alanına kadar pedal çevirdiler.

KUŞ SESLERİ EŞLİĞİNDE

Yakup Kadıoğlu’nun öncülük yaptığı Kamplı İnönü Yaylası Bisiklet Turu’na katılan bisikletçiler kondisyonları ile zorlu sayılabilecek bir parkuru rahatlıkla tamamladılar. Yaşları 17 ile 60 arasında değişen Kocaeli’nin farklı ilçelerinden katılım sağlayan bisiklet ve doğa tutkunları ilimizin tabiat harikası yerlerini keşfetme imkanı buldular. Asfalt yolda başlayan bisiklet turunu stabilize yolda eşsiz doğa güzelliği içinde tamamlayan bisikletçiler kuş sesleri eşliğinde yeşilin farklı tonlarında nefes açtılar.

KANYILMAZ: TEMELİ SAĞLAM KURUYORUZ

Sosyal medya üzerinden etkinliklerinin yayınladıklarını da hatırlatan Başkan Kanyılmaz, “Doğa ve bisiklet dostlarının buluşma adresi olan KOBİDOS, herkese açık bir kulüptür. Kulübümüz etkinliklerini artırarak devam ettirme hedefinde. Kocaeli’de adından söz ettiren bir sivil toplum örgütü olma yolundaki kulübümüz amaçlarına uygun programlar yanında sportif başarılar elde edecek takımın temellerini de atıyoruz” dedi.