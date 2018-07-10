Binlerce Gümüşhaneli Darıca’da buluştu

Darıca Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, ’10 Şehir ve Kültürler Kaynaşması, Gümüşhaneliler gecesiyle devam etti. Gümüşhane Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu’nun yanı sıra çevre il ve ilçelerden Gümüşhaneli protokol üyeleri ve dernek başkanlarının katıldığı programa, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan hemşeriler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar halaylar ve horonlarla gönüllerince eğlendi.

YÖRESEL DANSLAR SERGİLENDİ

Darıca sahilinde bir araya gelen binlerce Gümüşhaneli, ilk olarak sahne alan Yıldırım Gömleksiz, Onur Akgül, Cemalettin Baltın ve Sait Uçar Gümüşhane yöresi türküleriyle coştu. Kalabalık daha sonrasında, yöresel folklör ekibi’nin gösterileri izleyerek, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

TARİK KOKAN ŞEHİR GÜMÜŞHANE

Daha sonrasında kürsüye gelerek konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu gece tarih kokan şehrimiz Gümüşhane’deyiz. Her uygarlıktan bir parçayı bünyesinde barındıran eşsiz doğal ve tarihi değerleriyle, Tomara şelalesi ile İmera manastırı ve Sarıçicek Evleri ile Karaca mağarasıyla ve gökyüzüne yükselen büyülü dağı Ziganasıyla, çağlara meydan okuyan akarsu ve gölleriyle Kelkit’i, Torul ve Kürtün ilçelerinde bereketli ipek yün halıları ile Gümüşhane’deyiz bu akşam” dedi.