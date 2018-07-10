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Bugün 13:53 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 13:56 TSİ )

Akboğa ailesinin en mutlu günü

Kentimizin yakından tanıdığı ünlü ses sanatçısı Cihan Akboğa, oğlu Anıl Akboğa'yı, düzenlenen görkemli törenle evlendirdi

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Kentimizin yakından tanıdığı ses sanatçısı Cihan Akboğa, oğlu Anıl Akboğa’yı, Hatice ve merhum Mustafa Kandemir çiftinin güzel kızları Nisa Deniz ile evlendirdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Ali Toltar kıydı. Genç çiftin nikâh şahitliklerini; Ahmet Kaya’nın abisi Mehmet Mustafa Kaya, Sinema Sanatçısı ve Yaşam Tv’nin sahibi Ferhat Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi İlhan Yıldırım, AK Parti Dilovası İlçe yöneticileri Murat Dursun ve Hamza Şair, AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, Hüseyin Adıgüzel, Kartal Ezo Türkü Bar Sahipleri Hüseyin Hayır - Serkan Aksoy üstlendi.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Hatice - Cihan Akboğa çiftinin yakışıklı oğulları Anıl, Hatice ve merhum Mustafa Kandemir çiftinin güzel kızları Nisa Deniz önceki gün nikah masasına oturdu. Dilovası Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen düğüne, protokol adeta akın etti. Nikaha; Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Sinema Sanatçısı ve Yaşam TV’nin sahibi Ferhat Gündoğdu, AKP Kocaeli İl Yöneticisi İlhan Yıldırım, AKP Dilovası İlçe yöneticileri Murat Dursun ve Hamza Şair, AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, Hüseyin Adıgüzel, Kartal Ezo Türkü Bar Sahipleri Hüseyin Hayır - Serkan Aksoy, Sanatçı Mehmet Öndü, Menajer Suzan Yücel, Sanatçı Emrah Şimşek, Sanatçı Hazal, Piyanist Doğan Sönmez, Piyanist Hakan Akboğa, Sanatçı Ramazan Doğan,  Sanatçı Fırat Vanto, Sanatçı Emrah Çelik, Sanatçı Mehmet Aka, Klip Yönetmeni Tekin Sayan, Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Suat Demir, Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Nihat Aba,  Vergi Dairesi Müdürü Hadi Taşdemir, AKP İlçe Yönetimi, HDP İlçe Yönetimi, CHP İlçe Yönetimi, STK temsilcileri ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

Dilovası Belediye Düğün Salonunda yoğun katılım ile gerçekleşen düğün sonrası konuşan ünlü ses sanatçısı Cihan Akboğa,”Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ederim, İnşallah bu mutlu birliktelik sevgi ve saygı çerçevesinde bir ömür boyu sürer” dedi. Miray Baklacı

Bugün 13:53 TSİ - Kültür-Sanat

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