Ahmet ile Fatma dünya evine girdi

Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan Gebze Gazeteciler Derneği Başkanı ve Kulis Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi gazeteci-yazar Ahmet Oğuz, Yıldız Hüseyin Tekin çiftinin güzel kızları mimar Fatma Tekin ile nikah masasına oturdu. Çayırova Şişecam Tesisleri’nde yapılan muhteşem düğün ve nikah ilgi yoğundu.

BOL ŞAHİTLİ NİKAH

Görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çiftin şahitliklerini; AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, önceki dönem AKP Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, tarihçi yazar Semih Tufan Günaltay , MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım üstlendi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Nikahta ayrıca; Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Levent Altun, başta olmak üzere pek çok kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcisi yer alarak genç çifte mutluluklar diledi. Bir ömür boyu sürecek olan birliktelik için 'evet' diye imza atan Ahmet Oğuz ve Fatma Tekin, kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına ve sevenlerine teşekkür etti.