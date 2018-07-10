15 Temmuz nöbetleri için dev tören

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. seneyi devriyesinde genelde tüm şehitler ve özelde de 251 demokrasi şehidini yine görkemli bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenecek etkinlik, 15 Temmuz Pazar akşamından 16 Temmuz Pazartesi sabahına kadar aralıksız devam edecek.

Şehitler için 251 bin Yasin’i Şerif okundu

Program öncesinde şehitlere 251 bin Yasin’i Şerif okunması için internet üzerinden duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlik gecesinde ise Türkiye’nin farklı illerinden gelecek 251 hafız, sahnede oluşturacakları çeşitli koreografilerle şehitleri için okudukları hatimlerin son cüzünü tilavet edecek. Gece boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmalar dev ekranlara yansıtılacak.

251 hafızla dev koreografi

15 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de başlayıp 16 Temmuz Pazartesi sabahı 07.00’ye kadar devam edecek etkinlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı), dev bir sahne kurulacak. Sahnenin hakim rengi bayrağının al rengi olacak. Türk Bayrağı olarak tasarlanacak sahnede 251 hafızın katılımıyla özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Kocaeli’ne gelen hafızlar, gecenin anlamına uygun özel bir koreografi ile sahnede yer alacak. Hafızların tamamı beyaz kıyafetler içinde olacak. Hafızların sahne yerleşimi havadan görüntülendiğinde oluşturacakları Türk Bayrağının hilal ve yıldızını sahne yanlarında kurulacak ekranlara yansıtılacak. Programın sonunda hafızlar ve Kocaelililer tarafından okunan Hatim ve Yasin-i Şeriflerin duası gerçekleştirilecek.

Tüm minarelerden salalar okunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanan programda İl Müftülüğü tarafından Kocaeli’ndeki camilerden ve ana sahneden salalar okutulacak. Alana kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak.

Dursun Ali Erzincanlı ve Arslanbek Sultanbekov

Belgesel gösteriminin ardından 251 hafızın okuduğu hatimlerin ve 251 bin Yasin-i Şerif’in duası okunacak ve kısa bir sohbet yapılacak. Program dahilinde Dursun Ali Erzincanlı, okuyacağı şiirlerle gecenin ruhani iklimini zenginleştirilecek. Arslanbek Sultanbekov, Halil Necipoğlu, Ömer Karaoğlu ve Grup Tillo ise programda günün anlamına ve ruhani atmosferine uygun konserler verecek. Gece boyunca 15 Temmuz’daki 251 şehidimiz ve teröre kurban verdiğimiz tüm asker, polis ve sivil şehitlerimiz anılacak.

Sabah namazına kadar devam edecek

Geceye katılan vatandaşlar temsili olarak Milli İrade ve Demokrasi Nöbeti tutmaya davet edecek. Sahnedeki LED ekranlardan 15 Temmuz hain darbe gecesinde haber kanallarında verilen haberler, sabah namazına kadar yayınlanacak. Geceye katılan vatandaşlara 15 Temmuz Şehitleri adına çeşitli ikramlarda bulunulacak. Sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar, alanda kurulacak mescitte kılınacak sabah namazına davet edilecek. Şehitlerimize yapılacak duaların ardından hep birlikte sabah namazı eda edilecek. Sabah namazı sonrası vatandaşlara simit-çay ikramında bulunulacak.

Tüm Kocaeli halkı davetli

15 Temmuz’u anlamına ve ruhuna uygun etkinliklerle idrak etmek, şehitleri anmak, gazilere vefa sunmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, Milli Birlik ve kardeşliğe Kocaeli’den katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER tarafından düzenlenecek vatan nöbetine tüm Kocaeli halkı davet edildi.