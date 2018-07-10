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Milyonları ilgilendiren hizmet E Devlet'te

E Devlet ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde erişime açılan İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması sayesinde imar barışından faydalanmak isteyenler internet ortamında imar barışı için ilk adımı atabilecek. İmar Barışı kayıt başvurusu ve başvuru sonrası sorgulama için E Devlet Kapısını kullanabilirsiniz. İşte İmar Barışı hakkında merak ettiğiniz her şey...

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Türkiye genelinde bulunan toplam 13 milyon konutun iskan sorununu çözmek için 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bakanlar Kurulu’nda açıklandı.  İmar barışı başvuruları 31 Ekime’e kadar devam edecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek. Başvuru için E Devlet Kapısı’nı kullanabilirsiniz.
İskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenleme olan imar barışı başvuruları 8 Haziran’dan itibaren resmen başladı.

İMAR BARIŞI HANGİ BİNALARI KAPSIYOR?

İmar Barışı’ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor.

İmar Barışı bu konutların tamamını kapsayacak. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3’ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor. Vatandaş her bir dairesini bağımsız birim olarak tanımlayabilecek. İhtilaflı yapılar için hazırlanan bu çalışmada usulsüz uygulamalara izin verilmeyecek. Başlangıç tarihi 31 Aralık 2017 olacak. İmar çalışması gündeme gelir gelmez kaçak inşaat yapanlar barıştan yararlanamayacak.

İMAR BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANAMAYACAK?

1- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.

2- Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.

3- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurulacak. İmar barışına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 8 Haziran’da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar da devam edecek.

Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

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