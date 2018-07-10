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Fevziye 2 milyon TL'ye ihaleye çıkıyor

İzmit Belediyesi, 18 Temmuz çarşamba günü, mülkiyetindeki yerleri ihaleyle kiralayacak. Bu yerler arasında, şubat ayında Mazhar Sağır tarafından 3 yıl için 2 milyon 700 bin TL’ye kiralanıp, teminatının ödenemediği Fevziye çay bahçesi de yer alıyor.

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İzmit Belediyesi, 18 Temmuz çarşamba günü yapacağı encümen ile mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazı, ihaleyle kiraya verecek. Belediyeye ait; 2 adet işyeri, 4 adet dernek lokali, 1 adet teknik alt yapı alanı, 1 adet otopark, 2 adet ATM yeri, 1 adet kafeterya, 2 adet simit satış yeri, 2 adet açık spor tesisi ve 3 adet çay ocağı -çay bahçesi olmak üzere toplam 18 adet taşınmaz 100,00 TL ile 40.000,00 TL arasında değişen muhammen bedellerle kiraya verilecek. 

75 BİN TL’YE KİRALANMIŞTI

Aralarında Fevziye çay bahçesinde bulunduğu taşınmazlar, 18 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren açık teklif usulü ile ihale edilecek. Hatırlanacağı üzere, VİP erkek kuaför salonu ile Akyay Müteahhitlik firmasının sahibi Mazhar Sağır, aylık 75 bin TL kira bedeliyle çay bahçesine, 19 Şubat’ta yapılan ihale sonrası sahip olmuştu. 

2 MİLYON TL’YE DÜŞTÜ 

Sağır’ın, 25 gün içinde 3 yıllık kira bedeli olan 2 milyon 700 bin TL ile KDV’sini ödeyemediği öğrenildi. Fevziye çay bahçesi, ödenmeyen bedel yüzünden 18 Temmuz’da yeniden ihale edilecek. İzmit Belediyesi, encümen öncesi ise büyük ölçüde indirime gitti. Belediyenin 3 yıl için belirlediği yeni muammen bedel 2 milyon lira olarak açıklandı. Aylık kira bedeli ise 40 bin TL. Artun Umur ELMASER

 

 

 

 

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