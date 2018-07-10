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Bugün 15:10 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:14 TSİ )

Filli Boya'da turkuaz coşkusu

Filli Boya’nın tarihe yolculuk yaparak 48 farklı turkuaz tonuyla hazırladığı  “Turkuaz Renk Koleksiyonu” evlerde bu yazın modası…

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Filli Boya’nın kültürel mirasımız Turkuaz rengine sahip çıkmak, Turkuaz’ın anlam ve öneminin ülkemizde ve dünyada hak ettiği yeri edinmesini sağlamak amacıyla hazırladığı Turkuaz kitabından

ilham alınarak oluşturulan Turkuaz Renk Koleksiyonu yaşam alanlarınıza yaz havası getiriyor.

48 farklı Turkuaz tonundan oluşan Turkuaz Renk Koleksiyonu ile evinizin her köşesinde her bir Turkuaz rengini ayrı ayrı kompozisyonlarla, dekorasyon kombinleriyle değerlendirebilirsiniz.

Mevlana Türbesi’nin kubbesinde bir renk, Mevlana Nefesi Turkuazı;  Semerkant’tan bir bezeme, Semerkant Turkuazı;  Selçuklu’dan bir çini, Çift Kuş; Süleymanname’den bir minyatür, Kanuni’nin Huzurunda; Laleli Camii çinilerinden, Laleli; Ressam Zeki Faik İzer’in renklerinden, Çiçek Rüzgârı; Göcek’in koylarından, Göcek Turkuazı yaşadığınız mekânda, tarihe, güzelliğe ve hayallere yer açıyor.

Filli Boya Turkuaz renk koleksiyonunda; 7 renk Selçuklu dönemi Turkuaz örneklerinden oluşurken diğer 34 farklı Turkuaz tonu ise Osmanlı dönemi sanat ve mimari eserlerindeki turkuaz tonlarından oluşuyor. Koleksiyonda ayrıca günümüz Turkuaz örneklerinden de 7 renk yer alıyor.

Turkuaz koleksiyonunda tarihten günümüze turkuazın her tonunu yakalayabilir, yaşam alanlarınıza doğal bir şıklığa sahip olabilirsiniz.

Filli Boya kültürel mirasımız Turkuaz rengine sahip çıkmak, Turkuaz’ın anlam ve öneminin ülkemizde ve dünyada hak ettiği yeri edinmesini sağlamak amacıyla Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile birlikte Turkuaz üzerine yazılmış ilk ve en kapsamlı kitabı ve bu kitaptan ilham alınarak oluşturulan Turkuaz Renk koleksiyonunu hazırlamıştı.

Bugün 15:10 TSİ - Kültür-Sanat

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