Kocaelispor aşkı ile yanıp tutuşuyorlar!

Vinsan Tesisleri’nde devam eden ve ilk hafta sonunda dikkat çeken 33 futbolcu mücadelesine devam edecek. Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın, antrenörler Uğur Soykan, Yusuf Yazıcı, Ali Mumcu, Ercan Ağaçeve Kaleci Antrenörü Kerem Nazlıgül’ün dikkatli bir şekilde izlediği futbolcular kendilerini beğendirmek için ayrı bir çaba sarf ediyor.

HOLLANDA’DAN GELDİ

İl dışı ve yurt dışından da seçmelere gelenler olurken Hollanda futbol kulüplerinden Sparta Rotterdam’da forma giyen 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Soner Turgut da Kocaelispor formasına yakın olan isimlerden. Öte yandan Kaleci Antrenörü Kerem Nazlıgül, genç file bekçileri Kaan Mengül, Burak Salih Avdan, Yuşa Dilmen, Emrullah Baylan ve Yasin Cici bu hafta da çalışacak ve kaleciler ile ilgili raporunu Aydın Günaydın’a iletecek. Seçmeler Cuma gününe kadar devam edecek ve 12.00’da başlayıp 18.00’da sona erecek.