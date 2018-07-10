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Bu sessizlik hayra alamet değil!

Kocaelispor’da sessizlik devam ediyor. Temmuz 11 oldu. 6 gün sonra fikstür çekilecek. Transfer yasağını kaldırmak için boğuşan yönetim kurulu diğer yandan teknik ekip konusunda resmi bir açıklama yapmış değil.

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Mevcut teknik adam Galip Gündoğdu da yönetimin yapacağı açıklamayı merakla beklerken transfer açıldığında hangi futbolcuların ekibe katılacağı ile ilgili atılan adımlar belirgin değil. Darıca Gençlerbirliği’nin eski teknik adamlarından Mehmet Kaya ile temas kurmayı düşündüğü öğrenilen Kocaelispor yönetiminin, transfer açıldığında Kaya’yı takımın başına getireceği, hatta Kaya’nın da yardımcısını arayıp “Kocaelispor’daki durumumuz 1 haftaya netleşir, benden haber bekle” dediği iddia edildi.

Bugün 19:00 TSİ - Spor

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