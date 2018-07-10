Mevcut teknik adam Galip Gündoğdu da yönetimin yapacağı açıklamayı merakla beklerken transfer açıldığında hangi futbolcuların ekibe katılacağı ile ilgili atılan adımlar belirgin değil. Darıca Gençlerbirliği’nin eski teknik adamlarından Mehmet Kaya ile temas kurmayı düşündüğü öğrenilen Kocaelispor yönetiminin, transfer açıldığında Kaya’yı takımın başına getireceği, hatta Kaya’nın da yardımcısını arayıp “Kocaelispor’daki durumumuz 1 haftaya netleşir, benden haber bekle” dediği iddia edildi.
Bugün 19:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
Bu sessizlik hayra alamet değil!
Kocaelispor’da sessizlik devam ediyor. Temmuz 11 oldu. 6 gün sonra fikstür çekilecek. Transfer yasağını kaldırmak için boğuşan yönetim kurulu diğer yandan teknik ekip konusunda resmi bir açıklama yapmış değil.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 19:00 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz