Derbent’ten Sercan Şekersoy, Yavuzspor’danHakan İbrahim Erdem, Mertspor’dan Serdar Özdil ve Kartepe Belediyespor’dan Enes Tümer, Sarı Siyahlı kulüp ile anlaştı
Bugün 15:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:23 TSİ )
Başaran’dan 4 kaliteli transfer!
1. Amatör Lig takımlarından Başaranspor yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuruyor.
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Bugün 15:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz