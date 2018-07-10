Darıca GB hocasını buldu

İLTER KASAP DOĞRULTUSUNDA

Teknik direktör olarak pek tanınmayan ve daha çok altyapılarda görev alan ve Trabzonsporlu eski futbolcu Hamdi Aslan’ın da abisi olan Abdulkadir Aslanson olarak Trabzonspor’un U-19 takımını çalıştırıyordu. Kulüp menajeri İlter Kasap’ın raporu doğrultusunda Sarı-Yeşilli ekibimize teknik direktör olan Aslan’ın ekibi de belirlendi. Buna göre yardımcı antrenörlüğe, daha önce de Sarı-Yeşilli takımda aynı konumda görev yapan Özgür Doğramacı, kaleci antrenörlüğüne ise Aydın Artanlar getirildi.