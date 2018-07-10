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Darıca GB hocasını buldu

Yeni sezonda 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Darıca Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Abdulkadir Aslan’ı getirdi.

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İLTER KASAP DOĞRULTUSUNDA

Teknik direktör olarak pek tanınmayan ve daha çok altyapılarda görev alan ve Trabzonsporlu eski futbolcu Hamdi Aslan’ın da abisi olan Abdulkadir Aslanson olarak Trabzonspor’un U-19 takımını çalıştırıyordu. Kulüp menajeri İlter Kasap’ın raporu doğrultusunda Sarı-Yeşilli ekibimize teknik direktör olan Aslan’ın ekibi de belirlendi. Buna göre yardımcı antrenörlüğe, daha önce de Sarı-Yeşilli takımda aynı konumda görev yapan Özgür Doğramacı, kaleci antrenörlüğüne ise Aydın Artanlar getirildi.

Bugün 18:25 TSİ - Spor

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