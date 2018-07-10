Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 20:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:25 TSİ )

Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da

Bölgesel Amatör Lig’de mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Kütahyaspor İzmitli futbolcular Emirhan Önder, İsmail İrvasa ve Hereke Yıldızspor’un eski futbolcusu Emre Şahin’i renklerine bağladı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

24 yaşındaki İsmail her iki kanatta, 27 yaşındaki Emre orta sahada, Kocaelispor’un eski futbolcularından 30 yaşındaki Emirhan da savunmada forma giyebiliyor. Bu üç futbolcunun transferi ile Kütahya ekibi de iddiasını ortaya koydu.

Bugün 20:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnönü Yaylası’nda Kocaelili bisikletçiler geçti! mask
İnönü Yaylası’nda Kocaelili bisikletçiler geçti!
Yıldırım 12’den vurdu! mask
Yıldırım 12’den vurdu!
Genç futbolcu İlker Açar ticarete atıldı mask
Genç futbolcu İlker Açar ticarete atıldı
Kocaelispor açıklama yapacak mask
Kocaelispor açıklama yapacak
Burak Özbakır: Kocaelispor’dan içim buruk ayrıldım mask
Burak Özbakır: Kocaelispor’dan içim buruk ayrıldım
Alisa Agafonova: Türkiye’ye minnet borcum var mask
Alisa Agafonova: Türkiye’ye minnet borcum var
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL