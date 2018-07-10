24 yaşındaki İsmail her iki kanatta, 27 yaşındaki Emre orta sahada, Kocaelispor’un eski futbolcularından 30 yaşındaki Emirhan da savunmada forma giyebiliyor. Bu üç futbolcunun transferi ile Kütahya ekibi de iddiasını ortaya koydu.
Bugün 20:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Emirhan, İsmail ve Emre Kütahyaspor’da
Bölgesel Amatör Lig’de mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Kütahyaspor İzmitli futbolcular Emirhan Önder, İsmail İrvasa ve Hereke Yıldızspor’un eski futbolcusu Emre Şahin’i renklerine bağladı.
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Bugün 20:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz