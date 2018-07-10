CHP’de muhalifler imzaları topladı

Muharrem İnce’ye yakın muhalif kanadın kurultay delegeleri, Mehmet Ümit Küçükkaya ve Yılmaz Uçak önderliğinde yarın bir basın açıklaması yaparak kurultay çağrısını yineleyecek. İnce’ye destek vereceklerini duyuran Küçükkaya ve Uçak’ın açıklamanın ardından olağanüstü kurultayın yapılması için ise toplanan imzalar Perşembe günü Ankara’ya gönderilecek.

İNCE ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP’de kurultay süreci giderek hız kazanmaya başladı. Yapılan son iki kurultayda karşı karşıya gelen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detaylarının kamuoyunda paylaşılması ile başlayan gerilim yerini toplanan imzalara bıraktı. İkilinin yaptığı görüşmede Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu “Çekil ve onursal başkan ol’ teklifini sunmuş, daha sonra ise bu konuyu kamuoyu ile paylaşmıştı.

YARIN AÇIKLAYACAKLAR

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi İnce’nin bu tavrını “nezaketsizlik” olarak yorumlamış, Muharrem İnce ise olağanüstü kurultay için, “Kılıçdaroğlu hayır derse, örgüt bu işi kendisi çözecektir” şeklinde karşılık vermişti. Bu sözler Kocaeli’deki muhalif CHP’lileri ise hemen harekete geçirdi. Muharrem İnce’ye yakınlıkları ile bilinen kurultay delegeleri, Mehmet Ümit Küçükkaya ve Yılmaz Uçak önderliğinde yarın bir basın açıklaması yapacak.

PARTİ ETİĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Küçükkaya ve Uçak, yapacakları açıklamada İnce’ye açık destek verecek. Yapılacak açıklamanın ardından olağanüstü kurultayın yapılması için de toplanan imzalar Perşembe günü Ankara’da genel merkeze gönderilecek. Geçtiğimiz günlerde İzmit’te Maşşa Restoran’da yemekte buluşan muhalif kanat konuyu masaya yatırdı. Parti disiplini gereği kurultay delegeleri ortak bir kararla il başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşme kararı almıştı.

SARIBAY İLE GÖRÜŞTÜLER

Kurultay delegelerinin kendi aralarında yaptığı gizli toplantının ardından Muharrem İnce’ye yakın muhalif kanadın delegeleri adına Mehmet Ümit Küçükkaya ve Yılmaz Uçak, Sarıbay ile il binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ikilinin başlatılan imza kampanyasıyla ilgili bilgi verdikleri Sarıbay’ın ise çalışmaya destek vermediği ve yerel seçimlere odaklanmak gerektiğini belirttiği öğrenildi.

İMZALAR BAŞKENT’E GİDECEK

Yarın basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmeyi planlayan kurultay delegeleri, toplanan imzaları ise Perşembe günü genel merkeze gönderecek. Kocaeli’de İnce’ye 10 kurultay delegesinin açıkça desteği bulunuyor ancak sayının artmaya devam ettiği iddia edildi. Daha önce olağanüstü kurultay istemediğini dile getiren mevcut ilçe başkanlarından birinin daha karar değiştirerek İnce için imza vereceği de edinilen bilgiler arasında. Selin BECER

İMZA VEREN İSİMLER

Mehmet Ümit KÜÇÜKKAYA

Yılmaz UÇAK

Yakup TÖRK

Mehmet Hilal KAPLAN

Musa YILMAZ

Gülay EYİSABUNCULAR

Turan DUMLU

Türkan ÇİMEN

Durmuş KARABOĞA

İrfan KESKİN