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Darıca, Balkan Türkleri’ni ağırladı

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Balkan Türkleri Gecesi’nde binlerce vatandaş, ilçe sahilinde doyasıya eğlendi.

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Darıca Belediyesi tarafından 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması kapsamında düzenlenen Balkan Türkleri Gecesinde Kocaeli’de yaşayan binlerce Balkan Türkü, Darıca’da bir araya geldi. Darıca sahilinde düzenlenen gecede vatandaşlar, yöresel müzikler ve folklor gösterileriyle doyasıya eğlendiler. Program öncesi Balkan Türkleri Dernek Yönetimi protokolü Edirne tava ciğer ve meşhur köftesiyle ağırlarken, Program Latif ve orkestra ekibinin Balkanlar yöresine ait müziklerle başlarken, Ela Yılmaz isimli küçük kızın okuduğu şiir ayakta alkışlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Balkan Türkleri Dernek Başkanı Mehmet Mutlu, dernek faaliyetleri ile bilgili kısaca bilgiler aktararak, “Bizleri bu anlamlı gecede bir araya getiren Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına yerleşmiş Balkan Türkleri olarak ülkemize hizmet etme gayesi içindeyiz, dernek olarak üyelerimizin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gecemize hoş geldiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına önceki gün tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek başlayarak, “Balkanlardan gelen kardeşlerimiz, soydaşlarımız hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek geceye katılanları selamlarken “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye’ye emaneti olan Balkanlardayız bu akşam. Biz tüm mazlumların ana yurdu Türkiye’yiz. Bir gönül birlikteliği olan projemiz şehirler ve kültürler kaynaşması bu dostluğun en büyük göstergesidir. Bugün Balkanlarda sadece Bulgaristan’da mı? Yunanistan, Selanik, Girit, öbür tarafta Makedonya, Kosova Prizren her tarafta da dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, soyumuzdan olan insanlar var. Biz onlara her zaman kucak açtık ve kucak açmaya da devam edeceğiz. Geçmişte Balkanlara sahip çıkan ülkemiz çok şükür bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bütün dünya mazlumlarına sahip çıkıyor. Bir kez daha gecemize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dernek yönetimi geceye katkı sağlayanlara birer plaket verirken, Başkan Karabacak’ta geceye katılan Bulgaristan’ın Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Abidin Mehmet’ e bir plaket takdim etti. Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Ekibi’nin folklör gösterisi, Elvan Günaydın konseri ile sahili dolduran binlerce vatandaş gönüllerince eğlendiler.

Bugün 15:59 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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