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Bugün 16:00 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 16:01 TSİ )

İlimtepe Kültür Merkezi’nde sona gelindi

Körfez Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve bölgeye büyük canlılık katacak olan ‘İlimtepe Kültür Merkezi’nde sona doğru gelindi

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İlimtepe’de kültürel ve sosyal dönüşümü sağlamak amacıyla başlatılan projeler, Körfez Belediyesi tarafından tek tek hayata geçiriliyor. Bölgenin eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek olan kültür merkezinde de bitirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Körfez’de birçok farklı ve ses getiren projenin yapımına başlayan Körfez Belediyesi, Sarnıç Han İş Merkezi’nin ardından, İlimtepe Kültür Merkezi’nin de çalışmalarında sona doğru geldi. Başkan İsmail Baran, “İlimtepe’yi bu önemli projelerle taçlandırarak, bölgemize değer katıyoruz. 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlayacağımızı belirtmiştik, dediğimiz tarihte de hizmete açacağız” dedi.

Vatandaşların taleplerine karşılık veren İlimtepe Kültür Merkezi, aynı zamanda da bölgenin yeni yaşam alanı olacak. Kültür Merkezi çalışmalarına hızla devam eden Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi’nden çıkan yolu da duble hale getiriyor. Yetkililer, kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarını da yaparak, Körfez halkının daha rahat ulaşım sağlamasına olanak sunacaklarını belirttiler.

Bugün 16:00 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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