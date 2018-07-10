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Bugün 16:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:26 TSİ )

Ünlü: AK Parti döneminde ilk defa bakansız kaldık

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık basın açıklamasında geçtiğimiz gün kurulan kabine hakkında, “AK Parti’nin iktidar döneminde ilk defa Kocaeli bakansız kaldı. Bugün negatif algılanmaması gerekir diye düşünüyoruz. Bakan hepimizin bakanıdır” şeklinde konuştu.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “9 Temmuz tarihi bir gündü. Hep beraber yaşadık. İl başkan yardımcılarımızla birlikte o tarihi anları izledik. Bizlerde ayakta dinleyerek o günü yaşadık. Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni bir sistem devreye girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü evresine geçilmiştir. Lider ülke vizyonuyla yol haritası çizilecektir” dedi. Kocaeli’den bakan çıkmaması ve Saffet Sancaklı’nın spor bakanı olmaması üzerinde yorumlarda bulunan Ünlü, “AK Parti’nin iktidar döneminde ilk defa Kocaeli bakansız kaldı. Bugün negatif algılanmaması gerekir diye düşünüyoruz. Saffet Sancaklı’nın spor bakanı olması bizleri tabi ki mutlu ederdi ama artık fanatik olanların bakan olduğu bir dönem bitmiştir diyoruz. Bakan hepimizin bakanıdır” dedi.

Teşekkür broşürü dağıtacaklar

Ünlü, “Artık bu sistem kişilerin değil 81 milyonun sistemi olacaktır. Bu sistemi insanlar yaşadıkça görecektir. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna sistem çok daha net bir şekilde anlatılacaktır. Atamalara bakıldığında ehil insanlar göreve getirilmiştir. Artık adamın adamına göre değil, siyasi anlayışa göre değil, hizmet edecek kişilerin devrede olacağı bir sistem olacak. Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür etmek anlamında seçim sathı mahallinde olacağız. Diyeceğiz ki “Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Kazanan Türkiye, Kazanan Kocaeli’dir. MHP’ye Kocaeli’de 11.4 oy vererek herkesi yanıltan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları her zaman önemseyeceğiz. Bu sözü herkese veriyoruz. Ulaşamadığım yere teşekkür broşürümüz ulaşacaktır” dedi.

Taktir Kocaeli halkınındır

Açıklamasına devam eden Ünlü, “Önümüzdeki hafta pazartesi günü il başkanları toplantısı yapılması yüksek ihtimaldir” dedi. Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın, “Biz diğer partilerle bir il başkanları masası kurmak için temas halindeyiz” söylemine yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, “Ben o masaya NATO’cu Ekrem’in masa dedim. Birileri onlara o masayı kurduracaktır. O masanın kimlerden oluştuğunu herkes görecek. Takdir Kocaeli halkınındır” şeklinde konuştu. Ünlü ayrıca Perşembe Pazarı’nda yapılacak olan 15 Temmuz programına teşkilat olarak katılacaklarını da vurguladı.

Bugün 16:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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