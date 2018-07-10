Sabah saatlerinde başlayan piknik programı, Kocaeli ilçelerinin Erbakan Vakfı gençlik kolları teşkilatlarınca gün içinde geliş gidiş sağlanarak devam etti. Programın içerisinde tanışma, kaynaşma, kardeşliğin ve birlikteliğin önemine dair eğitimler ve geleneksel ata sporları oyunları yer aldı. Erbakan Vakfı Kocaeli Gençlik Kolları başkanlığını yürüten Harun Kocaoğlu ve il yönetim ekibi, bu tarz sosyal etkinliklerin devam edeceğini, Erbakan Vakfı'nın her daim sahada olup gerekirse ülkemizdeki tüm gençlerle birebir etkileşim içinde olarak sorunlarıyla iilgileneceklerini, onlara geleceğin güvencesi olduklarını hatırlatacaklarını ve bu meşakketli yolda daima gençliğin yanında olacaklarını bildirdi.
Bugün 16:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:28 TSİ )
Erbakan Gençliği Çınarlıdere'de
Erbakan Vakfı Kocaeli Gençlik Kolları, 1. Geleneksel Kaynaşma ve Eğitim Pikniği’ni Derince'nin doğal güzelliklerinden Çınarlıdere Mesire Alanı'nda gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz