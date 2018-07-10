Erbakan Gençliği Çınarlıdere'de

Sabah saatlerinde başlayan piknik programı, Kocaeli ilçelerinin Erbakan Vakfı gençlik kolları teşkilatlarınca gün içinde geliş gidiş sağlanarak devam etti. Programın içerisinde tanışma, kaynaşma, kardeşliğin ve birlikteliğin önemine dair eğitimler ve geleneksel ata sporları oyunları yer aldı. Erbakan Vakfı Kocaeli Gençlik Kolları başkanlığını yürüten Harun Kocaoğlu ve il yönetim ekibi, bu tarz sosyal etkinliklerin devam edeceğini, Erbakan Vakfı'nın her daim sahada olup gerekirse ülkemizdeki tüm gençlerle birebir etkileşim içinde olarak sorunlarıyla iilgileneceklerini, onlara geleceğin güvencesi olduklarını hatırlatacaklarını ve bu meşakketli yolda daima gençliğin yanında olacaklarını bildirdi.