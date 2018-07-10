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Sahte engelli raporu çetesine operasyon

Kocaeli'de, para karşılığı sahte evrakla engelli raporu ve heyet raporu veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, para karşılığı sahte evraklarla engelli raporu ve heyet raporu verildiği bilgisi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bu sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, doktor kaşeleri, medula ilaç raporu çıktıları ve 2 adet tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 kişi hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarıyla işlem yapılırken, soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - yakalayanları tebrik ederim toplum bunlar gibi makamlarını kötüye kullanan sahtekarlardan temizlenmeli. bunlar aynı zamanda kul hakkı yiyenlerdir. mehfaatleri için suç işleyen gü

nah işleyen toplum parazitleridir . cezalarını umarım çekerler aslında fazla da umudum yok ceza çekeceklerine

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 17:16

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