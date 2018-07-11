Kaza akşam saatlerinde İzmit Eseler Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Cengiz Yılmaz kontrolündeki 34 LA 4926 plakalı yakıt tankeri, virajı alamayarak yol kenarında bulunan boş araziye devrildi. Kazanın etkisiyle tankerin deposunda yakıt sızıntısı meydana geldi. Olay yerine geren itfaiye ekipleri tankerdeki yakıt sızıntısını durdurarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kaza sırasında tanker içerisinde bulunan Bahattin Elmas yaralanırken, sürücü Cengiz Yılmaz kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Virajı alamayan tanker boş araziye devrildi: 1 yaralı
İzmit'te virajı alamayan yakıt tankeri yol kenarındaki boş araziye devrilirken, 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz