Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:09 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:23 TSİ )

Dolmuşun çarptığı çocuk yaralandı

İzmit'te yoldan karşıya geçmek isterken dolmuşun çarptığı çocuk yaralandı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs durağında bekleyen 13 yaşındaki Doğanay Yılmaz Ö., yolun karşısına geçmek istedi. Bir anda yola çıkan Doğanay Yılmaz Ö.’ye karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 T 1011 plakalı dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisi Doğanay Yılmaz Ö. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğanay Yılmaz Ö., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:09 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sahilde denize girmek yasaklandı mask
Sahilde denize girmek yasaklandı
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor! mask
Feci kazada ölü sayısı yükseliyor!
1 milyonluk büyük vurgun! 12 gözaltı mask
1 milyonluk büyük vurgun! 12 gözaltı
Çay ocağı işletmecisini ayağından vurdu mask
Çay ocağı işletmecisini ayağından vurdu
Çocukları bıçakla tehdit edip telefonlarını gasp etti mask
Çocukları bıçakla tehdit edip telefonlarını gasp etti
Pazarcıların kavgası: 6 yaralı mask
Pazarcıların kavgası: 6 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL