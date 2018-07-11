Dolmuşun çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs durağında bekleyen 13 yaşındaki Doğanay Yılmaz Ö., yolun karşısına geçmek istedi. Bir anda yola çıkan Doğanay Yılmaz Ö.’ye karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 T 1011 plakalı dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisi Doğanay Yılmaz Ö. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğanay Yılmaz Ö., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.