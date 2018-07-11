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Sarı Öküz Operasyonunda 6 tutuklama

Vatandaşların büyükbaş hayvan ve araçlarını alarak 1 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Kocaeli ve Sakarya'da, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların büyükbaş hayvan ve araçlarını alarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay önce yaşlı bir kadının "Sarı öküzümü aldılar, paramı ödemiyorlar, beni dolandırdılar" şeklindeki beyanı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, şüphelilerin Kocaeli ve Sakarya'da bulunan adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgüt liderleri olduğu değerlendirilen K.M. ve Ç.K. ile A.Ç, M.B, A.K, K.S, Ş.K, Y.K, D.T, T.E, M.A. ve S.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 2 çek, 2 çek fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, 1 araç satış protokolü, 2 hayvan pasaportu, 2 kaşe, 1 senet fotokopisi, 3 bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İnternetten veya çevreden buldukları hayvanlar ile araçları satın almak için müştekilerle pazarlık yaptıkları anlaşılan şüphelilerin, ödemeyi banka hesabından yapacaklarını, bankaların kapanış saati ve hafta sonlarını bahane ederek sonraki günlerde işlemin gerçekleştirileceğini belirtip süre kazandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca benzer yöntemlerle 16 kişiden temin edilen araç ve hayvanları kısa sürede değerlerinin altında sattığı, bazı müştekilere karşılıksız çek ve senet verdikleri tespit edildi.

Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan, 1 otomobil, 1 motosiklet ve 1 karavanın sahiplerine teslim edildiği operasyonda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira civarında dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M, Ç.K, A.Ç, M.B, A.K. ve K.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün 09:27 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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