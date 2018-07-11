Adnan Oktar:AK Parti'ye oy verdim şaşkınım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ” Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır.” ifadesine yer verildi. Arkadaşlarına yönelik gözaltı işlemleri devam ederken telefonla Cumhuriyet gazetesine açıklama yapan Adnan Oktar , operasyon talebinin İngiliz istihbaratından geldiğini iddia ederek “Kırgın değilim ama şaşkınım” dedi.



Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi desteklediklerini söyleyen Oktar, yaptığı açıklmada operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: “İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye’ye heyet gönderildi. Tayyip Bey’in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK’ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey’in de İçişleri Bakanı’nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.”

Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ancak Oktar’ın ilerleyen dakikalarda gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR:

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” “Çocukların Cinsel istismarı” “Cinsel Saldırl” “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” “Cinsel Taciz” “Şantaj” “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Tehdit” “Cebir” “Çocuğun Kaçırılması veya Alıkonulması” “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık” “İftira” “Halkı Askerlikten Soğutma” “Hakaret” “Suç Uydurma” “Siyasi ve Askeri Casusluk” “Yalan Tanıklık” “Nitelikli Dolandırıcılık” “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” “Rüşvet 231 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet” “Rüşvet” “Resmi Belgede Sahtecilik” “Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi” “Eziyet” “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” “Yardım Etme” “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” “Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi” “3713 Terörle Mücadele Kanununa Muhalefet” “6284 Sayılı Ailenin Korunamsı ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçlamaları yöneltildi.