Derince Belediyesi eski meclis üyelerinden Hikmet Karadeniz’in babası Kore Gazisi Zekeriya Karadeniz (88) yaşamını yitirdi. Merhum Karadeniz’in cenazesi 11 Temmuz Çarşamba günü öğlen namazını müteakip Yahyakaptan Merkez Camii’nden kaldırılacak
Bugün 10:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:13 TSİ )
Hikmet Karadeniz’in acı kaybı
Derince Belediyesi eski meclis üyelerinden Hikmet Karadeniz’in babası Zekeriya Karadeniz hayatını kaybetti
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:11 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz