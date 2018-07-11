Sıcaklar devam ederken Meteoroloji’nin tahminlerine göre yaz yağmurları birçok şehri etkileyecek. Hava sıcaklıkları ise aynı seyirde devam edecek. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Türkiye'nin birçok şehri sıcaklarla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu
Sıcaklar devam ederken Meteoroloji’nin tahminlerine göre yaz yağmurları birçok şehri etkileyecek. Hava sıcaklıkları ise aynı seyirde devam edecek. Meteoroloji Genel
Bugün 10:17 TSİ - Gündem
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz