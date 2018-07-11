Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Sıcaklar devam ederken Meteoroloji’nin tahminlerine göre yaz yağmurları birçok şehri etkileyecek. Hava sıcaklıkları ise aynı seyirde devam edecek. Meteoroloji Genel

Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor