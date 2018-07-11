Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:17 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:19 TSİ )

Dikkat! Sağanak yağış geliyor...

Türkiye'nin birçok şehri sıcaklarla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sıcaklar devam ederken Meteoroloji’nin tahminlerine göre yaz yağmurları birçok şehri etkileyecek. Hava sıcaklıkları ise aynı seyirde devam edecek. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Bugün 10:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Kandıra'da saklı cennet mask
Kandıra'da saklı cennet
Yeşil bina konseptli Symbol Office tanıtıldı mask
Yeşil bina konseptli Symbol Office tanıtıldı
Kocaeli'de atlı güvenlik dönemi mask
Kocaeli'de atlı güvenlik dönemi
3 hektarlık Botanik Bahçe kurulacak mask
3 hektarlık Botanik Bahçe kurulacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı mask
Kocaeli için sağanak yağmur uyarısı
Kandıra yolunda feci kaza! mask
Kandıra yolunda feci kaza!
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi mask
Tarihi ‘Güllüoğlu’ kepenk indirdi
Gölcük'te şarbon karantinası mask
Gölcük'te şarbon karantinası
Gelinini sevgilisiyle yakaladı! mask
Gelinini sevgilisiyle yakaladı!
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu mask
3 yıldır kayıp olan iş adamının cesedi bulundu

GALERİ

"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı mask
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Körfez'e ulaştı
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL