CHP'li o yönetici partiden uzaklaştırıldı

CHP Kartepe İlçe Yönetici Cihan Çakır yaklaşık 6 ay önce sosyal medya üzerinden İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar’ı eşini kurultay delegesi yazması ve oğlu Zeki Karakadılar’ı il gençlik kolları yönetimine sokması sebebiyle eleştirilerde bulunmuştu. Sosyal medya üzerinde yapılan bu eleştiriler yüzünden ilçe başkanı Cumhur Karakadılar, Çakır’ı disiplin kuruluna verdi.

AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Partinin il disiplin kurulu Karakadılar’ın isteğiyle Çakır’ı partiden ihraç edilmesi talebiyle oylama yaptı. Ancak oylama sonucu ihraç talebi kabul edilmedi. Çakır, kuruldan çıkar karar sonucu 1 yıl boyunca görevden uzaklaştırıldı ve 1 yıl seçme ve seçilme hakkı elinden alındı. Karar hakkında açıklama yapmak istemeyen İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar “Bu olay 6 önce yaşandı. Ben pek kaşınmasını istemiyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktı