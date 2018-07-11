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Tatil dönüşü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Derince Yavuz Sultan Mahallesinde kapı kilidini kırarak girdikleri evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 cezaevi arkadaşı, çaldıkları para ile gittikleri Antalya tatili dönüşü polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Derince Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan K.A.’ya ait bir eve 27 Haziran 2018 günü kapı kilidini kırarak giren 3 şüpheli, evdeki 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası, nakit para, ruhsatlı antika tabanca ve çok sayıda malzemeleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracı Anadolu otoyolunun İzmit geçişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 çift ikiz plaka, tornavidalar, özel yapım kapı açma aparatları, çok sayıda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. (40), M.E.C. (33) ve Ş.T. (30) isimli şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin İstanbul’da ikamet ettikleri, daha önce işledikleri suçlardan tutuklandıkları ve cezaevinden arkadaş oldukları, çaldıkları paralarla ise Antalya’da tatil yaptıkları belirtildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken diğer iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 11:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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