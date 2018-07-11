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Alevlerin arasından kurtarılan aile konuştu

Körfez'de bulunan bir evde çıkan yangında itfaiye erinin sırtına alarak kurtardığı aile o anları anlattı. Çocuklarını kurtaran itfaiye erine teşekkür eden anne, yangında binalarının elektrik panosu yandığı için zor durumda kaldıklarını da dile getirdi.

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Körfez Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında alevler nedeniyle binada mahsur kalan 3’ü Irak uyruklu 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez İtfaiyesinde görevli bir itfaiye erinin sırtında kurtarılan ikiz kardeşler ve anneleri Souzane Erdem o anları anlattı. 10 yaşındaki kardeşleri ile birlikte evde oynarken bir anda dumanların yükseldiğini ve panikle evin balkonuna koştuklarını söyleyen Perveş ve Gülgeş, kendilerini sırtına alarak kurtaran itfaiye erine teşekkür etti.

Yangında evleri zarar gördü

Çocuklarının evde mahsur kaldığını işteyken öğrendiğini söyleyen anne Souzane Erdem, o anları gözyaşları içinde anlattı. Yangını duyduğunu büyük panikle evine gittiğini söyleyen anne Erdem, çocuklarının kurtarıldığını gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Çıkan yangın sonrasında oturdukları binanın elektrik, su ve doğalgaz hatlarının zarara uğradığını söyleyen anne 4 gündür mağdur olduklarını ifade etti. Bir yandan çocuklarının kurtarılmasına sevinen anne Souzane Erdem, bir yandan da yangın sebebi ile yaşadıkları zararı gidermenin yolunu arıyor.

"Bizi kurtardıklarına çok sevindik”

Olay anını korkuyla anlatan Perveş Erdem, "Bir anda dumanların yükseldiğini gördük. Daha sonra hemen balkona çıktık. Duman gittikçe arttı. Nefes alamıyorduk. İtfaiye geldi, bizi alıp aşağıya indirdi. Ambulansa bindirip bizi hastaneye götürdüler. Yangın sırasında çok korktuk. Bizi kurtardıklarına çok sevindik" dedi.

Olay sırasında çok korktuğunu dile getiren Gülgeş Erdem ise "Çok korktuk. Herkese bağırıyorduk. ‘Bize yardım edin’ diyorduk. Sonra yarım edip bizi kurtararak hastaneye götürdüler. Daha sonra 4 gündür elektriksiz kaldık. Elektrik olmadığı için kimseyi aramıyoruz, çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz elektrik yok, banyo yapamıyoruz çünkü doğalgaz yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"O anı anlatmak istemiyorum, kafayı yedim"

Yangın sırasında işte olduğunu ve olayı duyduğunda büyük bir panik yaşadığını vurgulayan anne Souzane Erdem, "Ben işteyken komşunun oğlu geldi. Bana, ‘Gelebilir misiniz küçük bir şey oldu’ dedi. Ben koşarak geldim. Geldiğimde burada kıyamet kopmuştu. İtfaiye çocukları kurtarmış, ambulansın içindeydiler. Ben gittiler sandım. O anı anlatmak istemiyorum, kafayı yedim. Ama ambulansın içindeydiler. Hastaneye gittik, çok iyi baktılar, karakola gittik, ifademizi aldılar. Yangın sırasında çok korktum. Psikolojim bozuldu, uyuyamıyorum hala. Ben evde olsaydım, çocuklarımı çarşafla indirecektim. Ama ben işteydim, 3 tane çocuk yapacak bir şeyleri yoktu" şeklinde konuştu.

"Ben o itfaiye erine çok teşekkür ediyorum"

Yangın sonrasında binanın girişinde bulunan elektrik ve doğalgaz panolarının yanması sebebi ile 4 gündür elektriksiz kaldıklarını belirten anne Erdem, "Şu anda 3 aile elektriğimiz, doğalgazımız yok. Çocuklarıma ne televizyon açabiliyorum ne de onlar evde bir şeyler yapabiliyor. İşe gidemiyorum, kapımız yandı. Kapının arkasına koltuk, koyarak kapatıyorum. Ben o itfaiye erine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımla birlikte ona teşekkür etmeye gideceğim. Polislerden ambulanstan, komşularımızdan, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün 11:20 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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