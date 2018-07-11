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Kocaeli’nden Diyarbakır’a “Kardeşlik Parkı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır’da 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen “Diyarbakır Kocaeli Kardeşlik Parkı” tamamlandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenme ve spor yapmaları için Kocaeli’nin birçok yerine park ve spor tesisleri yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin yanı sıra Güneydoğu Bölgesi’nde bulunan birçok şehre de yatırımda bulunuyor. Bu kapsamda Diyarbakır’da içerisinde birçok spor ve sosyal donatının bulunduğu “Diyarbakır-Kocaeli Kardeşlik Parkı” inşa edildi. Bölgenin çehresini değiştiren park, 40 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Geniş bir alan üzerine kurulan park içerisinde birçok spor alanı bulunuyor. Parkta 13 bin 500 metrelik alanda yürüyüş yolu, koşu parkı ve meydan, engelli ve normal spor alanları, basketbol ve futbol sahaları inşa edildi. Spor alanlarıyla vatandaşlar rahat bir şekilde spor yapıp, stres atabilme imkanı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parka, spor alanlarının yanı sıra birçok sosyal donatı da inşa edildi. Parka 109 adet aydınlatma direği, 20 bin metrekare rulo çim serimi, 3 adet oyun grubu, bin 300 metre midyat taş kaplama taş duvar ve korkuluk, 9 adet ferforje giriş kapısı, 4 adet ikili döküm çeşme, 5 adet altıgen kamelya, 54 adet Japon tipi kamelya, 92 adet bank, 80 adet çöp kovası, zaman ayarlayıcı otomatik sulama sistemi konuldu.

Proje kapsamında birer adet 250 tonluk su deposu, makine dairesi, engelli oyun grubu, midyat taş kaplama ana giriş kapısı, süs havuzu, gölkafe binası, kafeterya binası, sosyal tesis soyunma duş binası, Osmanlı çeşmesi inşa edildi. Ayrıca park içerisine bin 300 adet ağaç ve 10 bin adet çalı dikimi yapıldı.

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Yorumlar

(1)
01

Ass - kendi şehrimiz bitti başka şehremi sıra geldi , o kadar yatırım yapsakda yaramaz bunlara

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 13:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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