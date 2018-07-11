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Bugün 11:28 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 11:29 TSİ )

Maide Restoran’dan ‘’Sağlıklı Çocuk Menüsü’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Restoran’da sağlıklı çocuk menüsü uygulaması hayata geçirildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Restoran’da, Bilinçli Ebeveyn, Sağlıklı İdeal Nesiller Derneği’nin (Besin-Der) işbirliğiyle sağlıklı çocuk menüsü uygulaması hayata geçirildi. Maide Restoran’da gerçekleştirilen uygulamanın tanıtım toplantısında sağlıklı çocuk menüsündeki hiçbir besinde katkı maddesi, koruyucu madde, trans yağ, nişasta bazlı şeker, GDO’lu ürün bulunmadığı ifade edildi.

Tanıtım toplantısına Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, Besin-Der Kurucu Başkanı Ercan Kaplan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Filiz Çizmecioğlu, Besin-Der yönetim kurulu üyeleri, şeker hastası çocuklar ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Programda söz alan Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü Yücel, “Bu projenin bizim için çok özel yeri var. İlk programı sizlerle yapıyoruz. Tesisi açalı 3-4 gün olmasına rağmen, biz ticari kaygı gözetmeksizin bir çalışma yürüttük. Şehrimizin yöresel lezzetlere ihtiyacı vardı. Mutfağımızda yöresel lezzetler menümüz var. Esnafımızı rahatsız etmeden çalışacağız. İşçi maliyeti koymadan ücret politikası belirledik. Ortalama 20 liraya bir menüyü vatandaşlarımız yiyebilecek. Çay-simit 1 lira projemiz de büyük ilgi görmüştü. Bütün ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Çocuklarımıza yönelik bir menü hazırladık. Bu menüyü Besin-Der ile birlikte oluşturduk” dedi.

Uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Besin-Der Kurucu Başkanı Diyetisyen Ercan Kaplan, “Temiz beslenme, doğal beslenme, helal beslenme, sağlıklı beslenme vb. kavramlar son yüzyılın, özellikle de son 10 yılın moda kavramları haline geldi. Çünkü artık anladık ki, kendi kendimizi ve çocuklarımızı zehirliyoruz. Biz de Besin-Der (Bilinçli Ebeveyn, Sağlıklı İdeal Nesiller Derneği) olarak gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi ve sağlıklı alışkanlıklar edinebilmesi adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı Antikkapı A.Ş. ile birlikte Türkiye’de bir ilk olacak uygulamaya imza attık” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Ercan Kaplan sözlerini, “Bizler bu menüleri test ettik ve onayladık ama asıl test etmesi gerekenleri bugün aramızda görüyoruz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Filiz Çizmecioğlu, kendisi derneğimizin kurucu üyesidir ve ekibi küçük melekleri ile birlikte buradalar. Şimdi onların onayına sunalım istiyoruz. Sağlıklı ve güzel bir gelecek için hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Bir çocuk kurtulursa dünya kurtulur” şeklinde sonlandırdı.

Bugün 11:28 TSİ İHA Kocaeli- Sağlık

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