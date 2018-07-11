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İhtiyaç sahibi vatandaşlara proje yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 100 metrekareyi geçmeyen binalar için proje yardımında bulunuyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim gibi birçok sosyal alanda yardımda bulunuyor. Büyükşehir bu sosyal yardımların yanı sıra arsası olup evi olmayan ve fakir durumdaki vatandaşlara da ev sahibi olmaları için proje yardımı sağlıyor. Proje yardımı, yapılan detaylı kontroller sonucunda gerçekleştiriliyor.

Proje yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar kendilerine ait arsa tapusu, fakirlik kağıdı ve nüfus cüzdan suretiyle başvuruda bulunabiliyor. Vatandaşlar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Şube Müdürlüğü’ne yapabiliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan inceleme neticesinde, ihtiyaç sahipliği tescillenen başvuru sahiplerine proje yardımında bulunuluyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 12 ilçe belediyesinde ikamet eden vatandaşlarımıza, belli metrekarelerde binalar için proje yardımında bulunuluyor. Başvuruda bulunarak ihtiyaç sahipliği onaylanan ve ruhsat evraklarını tamamlayan birçok vatandaşın, projeleri çizilerek ilgili ilçe belediyesinden ruhsat almaları sağlandı.

Bugün 11:29 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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