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Koku sorununa 58 bin 315 TL ceza kesildi

Dilovası'nda yoğun bir kokuya neden olarak ilçede yaşayan insanların olumsuz etkilenmesine neden olan firma tespit edilerek 58 bin 315 lira ceza kesildi.

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Diovası’nda önceki haftalarda yaşanan yoğun koku nedeniyle ilçede yaşayan vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Yaşanan olayın ardından kokunun kaynağının tespitiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede kokunun kaynağının Dilovası OSB atık su arıtma tesisiyle ilgili olduğu, soruna yol açan ve OSB’de faaliyet gösteren bir firmanın arıtma tesisinin çalışmasını olumsuz yönde etkilediği tespit edildi. Yapılan tespitin ardından kokuya neden olduğu belirlenen firmanın endüstriyel atık sularının DOSB kanalına bağlantısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mühürlenip, kanal kapatılarak arıtma tesisinden kaynaklı koku giderildi.

Dilovası OSB kanalizasyon hattına bağlantısı olan firmanın kontrol bacasına 24 saatlik kompozit numune alma cihazı kuran ekipler, akredite laboratuvarda analizler yaparak hattı sürekli kontrol altına aldı. Kokuya sebep olan firmaya ise 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 58 bin 351 lira idari para cezası uygulandı.

Bugün 12:38 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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