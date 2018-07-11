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Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Gölcük'te iki katlı bir evde çakmakla oynayan çocukların neden olduğu yangında binada mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Olay, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 436 Sokak’ta bulunan iki katlı evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın ikinci katındaki evde 2 çocuk, çakmakla oynayınca yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, 112 acil yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ikinci katın balkonunda mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişiyi merdivenle kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Mahsur kalanların kurtarılması sonrasında itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İkinci kattaki evin büyük oranda zarar gördüğü yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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