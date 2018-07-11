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Dün 13:58 TSİ- Spor ( G : Dün 14:00 TSİ )

Kırkpınar, Koca Yusuf’a yasak!  

657.Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde önemli kararlar uygulanıyor. Yaş haddinden “emekli” olan ünlü Başpehlivanlar çayıra çıkamayacak.  Kırkpınar seyircisinin “Koca Yusuf” olarak tanıdığı Karamürselli Ekrem Yavuz çok istemesine rağmen izin verilmediği için Kırkpınar’da güreşemeyecek.

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FEDERASYONA BAŞVURDU

Güreş Federasyonu’nun aldığı “Yaş” kararı gereği 40 yaşını doldurmuş Başpehlivanlardan kemer  sahibi olmayan ve finallerde son 16’ya kalamayanlar Kırkpınar da güreşemeyecek.Bu karar kapsamına giren Başpehlivanlardan Karamürselli Ekrem Yavuz, Kırkpınar’da 2 kez Başpehlivanlık finali yaptığı ve iki ikinciliği olduğunu beyan ederek kendisine Kırkpınar’da güreşme hakkı tanınması için Türkiye Güreş Federasyonu’na başvuruda bulundu.

TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Federasyon yetkilileri yaptıkları toplantıda Ekrem Yavuz’un isteğini kabul etmedi ve geçen yıl yapılan Kırkpınar Güreşleri’nde son 16’ya kalamadığı için “KURAL” gereği Ekrem Yavuz’a bu yıl Kırkpınar’da güreşme izni vermedi.Güreş Federasyonu’ndan beklediği izinin çıkmamasına çok üzülen “Koca Yusuf” lakaplı Karamürselli Başpehlivan Ekrem Yavuz  “Bu konuda alınmış kararın yeniden gözden geçirilmesi ve Kırkpınar’da 2 kez Başpehlivanlık 2.si olmuş bir pehlivana Kırkpınar’da güreşme hakkı verilmesini bekleyeceğim” dedi. Yavuz 657. Kırkpınar Güreşleri’ni tribünden izlemek üzere Edirne’ye gitti.

Dün 13:58 TSİ - Spor

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