MHK Başkanı Mehmet Yılmaz: Çok uğraştık

Yönetmeliği bir kenara bırakıp karar almamız suç işlememiz demekti.Bu yüzen Ekrem Yavuz’un güreşme isteğini kabul etmedik.Aynı memleketli olarak üzgünüm ama başka bir karar almamız mümkün değildi. Ekrem’in müracaatı,yönetmelikte değişiklik yapılmadan kabul edilemez. İleride konu tekrar masaya yatırılır,yönetmelikteki maddede değişiklik yapılırsa bu mümkün olur” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz