Dün 13:59 TSİ - Spor

MHK Başkanı Mehmet Yılmaz: Çok uğraştık

Güreş Federasyonu Yağlı Güreş MHK Başkanı Mehmet Yılmaz (Cino) Ekrem Yavuz’un isteğini Ankara’daki toplantıda çok tartıştık ama ortada bir yönetmelik ve alınmış bir karar var