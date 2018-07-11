Hüsnü Kaftan’ın “Canlı Yayın” isyan

YAPMA HAMDİ SEDEFÇİ

Kırkpınar’ın naklen yayın hakkının anlamsız bir şekilde bir yabancı kanala verilmesini eleştiren TRT Spikeri Hüsnü Kaftan yayınladığı bildirilerle adeta isyan bayrağı açtı.Eşref Şefik,Murat Sertoğlu gibi duayenlerdensonra TRT’de en çok güreş anlatan ve güreş tutkunlarının ses tonu ve anlatım tarzına tanıdık oldukları Kaftan, naklen yayın konusunda haksızlığın olduğunu,bunun giderilmesi için açıklama yapmak zorunda kaldığını ifade ettiği bildirilerinde” Edirne Belediyesinin eski Başkanı Hamdi Sedefçiyi” hedef aldı.

MASAYA YATIRILMALI

Tecrübeli spiker ve yorumcu Hüsnü Kaftan “Belediyenin 10 yıllık sözleşme ile sağladığı haklardan daha fazlasını şahsım adına sağlarım” ifadesini kullandığı bildiri serisinde Türk’ün efsane güreş sporunun yabancı bir kanal tarafından yayınlanmasının ne kadar doğru olduğunu sordu ve “Bu konu ivedilikle masaya yatırılmalı,ifadelerini kullandı.