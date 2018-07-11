KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti

MİLLİ TAKIMA GİRECEKLER
Derince’deki yüzme havuzunda çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcuları İstanbul Merter’de bulunan Tozkoparan Yüzme Havuzu’ndaki Türkiye Milli takım seçmelerine katılacak. Kocaeli yüzme Kulübü Baş Antrenörü aynı zamanda Milli takım Antrenörü Naci Karakuş gözetiminde çalışmalarını tamamlayan 12 sporcu başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyor.Kulübün sporcu kafilesi 7 kız 5 de erkek sporcudan oluşuyor. İzmitli yüzücülerimize başarılar diliyoruz.
KYK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SPORCULARI
ERKEKLER
Eray Atmaca
Çağatay Üstününal
Emre Aygün
Buğra Kara
Semih Karakuş
Muhammet Cihan Akkaya
Utku Önay
KIZLAR
Meltem Dönmez
Sude Naz Çelik
Emel Haşimoğlu
Azra İkram
Zeynep Kırma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz