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Dün 14:01 TSİ- Spor ( G : Dün 14:03 TSİ )

KYK Türkiye Şampiyonası’na gitti

İlimizin önde gelen yüzme kulüplerinden Kocaeli Yüzme Kulübü, İstanbul’da yapılacak olan 13-17 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine 12 sporcusu katılıyor.

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MİLLİ TAKIMA GİRECEKLER

Derince’deki yüzme havuzunda çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcuları İstanbul Merter’de bulunan Tozkoparan Yüzme Havuzu’ndaki Türkiye Milli takım seçmelerine katılacak. Kocaeli yüzme Kulübü Baş Antrenörü aynı zamanda Milli takım Antrenörü Naci Karakuş gözetiminde çalışmalarını tamamlayan 12 sporcu başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyor.Kulübün sporcu kafilesi 7 kız 5 de erkek sporcudan oluşuyor. İzmitli yüzücülerimize başarılar diliyoruz. 

KYK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SPORCULARI

ERKEKLER

Eray Atmaca

Çağatay Üstününal

Emre Aygün

Buğra Kara

Semih Karakuş

Muhammet Cihan Akkaya

Utku Önay

 

KIZLAR

Meltem Dönmez

Sude Naz Çelik

Emel Haşimoğlu

Azra İkram

Zeynep Kırma

 

Dün 14:01 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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