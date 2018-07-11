İzmit GB’li futbolcular serinledi

Genel Koordinatör Zafer Durmaz “Havuz etkinliğimiz 13 yıldır sürüyor. Geldiğimiz yer gerçekten her yönü ile şahane. İşletme sahibi Pelin Hanım ile çalışkan personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. İzmit Gençlerbirliği olarak futbol dışı zamanlarımızı en iyi şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.