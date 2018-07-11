Genel Koordinatör Zafer Durmaz “Havuz etkinliğimiz 13 yıldır sürüyor. Geldiğimiz yer gerçekten her yönü ile şahane. İşletme sahibi Pelin Hanım ile çalışkan personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. İzmit Gençlerbirliği olarak futbol dışı zamanlarımızı en iyi şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Dün 14:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:04 TSİ )
İzmit GB’li futbolcular serinledi
İzmit Gençlerbirliği’nde etkinlik bitmiyor. Her hafta bol bol yüzen futbolcular stres atıyor. Sakarya’da bulunan Rich Royal Otel’in havuzunda eğlenen futbolcular unutulmaz bir gün geçirdi.
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Dün 14:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz