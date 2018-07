Birlik'te çok güzel bir hikaye yazıyorlar!

ŞABAN ERASLAN

Her yaş grubunda liglere giren ve kürsü görmeye alışan Kırmızı Siyahlılar neredeyse sıfır imkanla bunu başararak parmak ısırtıyor. Derince temsilcisi gerçek anlamda ifade etmek gerekirse çok güzel ve bir o kadar da anlamlı bir hikaye yazıyor. Şaban Eraslan… Her daim güler yüzlü, her daim pozitif bir spor adamı. Derince Birlikspor tarihinin en önemli isimlerinden. O’nun ve uzman ekibinin gayretleri ile kulüp parlamaya devam ediyor.

OKUL-KULÜP İŞ BİRLİĞİ

Durmadan çalışan kulübün futbol okulu da sporcu üretmeye devam ediyor. Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde bulunan Derince Birlikspor Spor Tesisleri’nde sadece top sesi duyuyor. Yaz aylarının sıcak geçmesine aldırış etmeden takımda minik futbolcuları aileleri de yalnız bırakmıyor ve gönül rahatlığı ile çocuklarını Derince Birlikspor’a gönderiyor. Derince’deki Huriye Pak ve Sabancı ilköğretim okulları ile ortak bir çalışma yapan Derince Birlikspor Okul-Kulüp modelinin en güzel örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

SERKAN GARAN VE ALİ MACİT

Futbol okulu kayıtlarının devam ettiği kulüpte okulların kapanması ile birlikte daha da hareketlenen futbol okulunda çalışmalar Salı ve Perşembe günleri saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılıyor. Okulda 60’a yakın minik sporcu ile iki ayrı grupta futbolun inceliklerini öğrenirken, Futbol Okulu Antrenörü Serkan Garan ve Yardımcı Antrenör Ali Macit sporcuların tüm sorunları ile bire bir ilgileniyor.

HAKEM SABİT SELVİ YETİŞTİ

Derince Birlikspor’un alt yapısında yetişen Anıl Bostan ve Melih Bostan iki yıl önce Fenerbahçe, Utku Şen de Gençlerbirliği altyapısına gitti. Öte yandan profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam eden İslam Sayar ve Kemal Kazan da Derince Birlikspor’un altyapısından çıktı.Başarılı hakemlerimizden Sabit Selvi ve Abdülbaki Ayyıldız da Kırmızı Siyahlılarda forma giymişti. Kulüp aynı zamanda Her Ramazan ayında düzenlediği turnuva ile de adından söz ettiriyor.