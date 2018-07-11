İzmit’te bulunan bir halı sahada bir araya gelen gazetecilerin maçı 5-5 sona erdi. Hem stres hem de ter atan meslektaşlarımızın zaman zaman zorlandığı görülse de atılan bir birinden güzel goller gözlerin pasını sildi.
Dün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:07 TSİ )
Gazetecilerin maçı 5-5 bitti
İlimiz gazetecileri haftalık halı saha maçlarına devam ediyor.
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Dün 14:06 TSİ - Spor
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Gazeteci kardeşleri görmek güzel.
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