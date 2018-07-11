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Dün 14:06 TSİ- Spor ( G : Dün 14:07 TSİ )

Gazetecilerin maçı 5-5 bitti

İlimiz gazetecileri haftalık halı saha maçlarına devam ediyor.

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İzmit’te bulunan bir halı sahada bir araya gelen gazetecilerin maçı 5-5 sona erdi. Hem stres hem de ter atan meslektaşlarımızın zaman zaman zorlandığı görülse de atılan bir birinden güzel goller gözlerin pasını sildi.

Dün 14:06 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Gazeteci kardeşleri görmek güzel.

Yanıtla . 0Beğen 11 Temmuz 15:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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