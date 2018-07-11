Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrencinin merakını resmi açıklama ile giderdi. Milyonlarca örgenci 8 Haziran itibariyle karnelerini aldı. 3 ayı aşkın bir süre olan yaz tatilinin ardından öncelik okula yeni başlayacak 1. Sınıflar ve okul öncesi öğrenciler olacak. Okula bir hafta erken başlayacaklar. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5´inci sınıf öğrencileri ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin
yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Erken eğitimin dışında ise okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okula başlayacaklardır. 14 Haziran 2019 Cuma günü ise sona erecek.
Okullar ne zaman açılacak?
Yaz tatili devam ederken öğrenciler” 2018 yaz tatili ne zaman bitecek? Okula erken başlama ( Erken Uyum Eğitimi) tarihi ne zaman?” diye sormaya başladı
Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrencinin merakını resmi açıklama ile giderdi. Milyonlarca örgenci 8 Haziran itibariyle karnelerini aldı. 3 ayı aşkın bir süre olan yaz tatilinin ardından öncelik okula yeni başlayacak 1. Sınıflar ve okul öncesi öğrenciler olacak. Okula bir hafta erken başlayacaklar. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5´inci sınıf öğrencileri ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin
Dün 14:19 TSİ - Eğitim
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