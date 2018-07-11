Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrencinin merakını resmi açıklama ile giderdi. Milyonlarca örgenci 8 Haziran itibariyle karnelerini aldı. 3 ayı aşkın bir süre olan yaz tatilinin ardından öncelik okula yeni başlayacak 1. Sınıflar ve okul öncesi öğrenciler olacak. Okula bir hafta erken başlayacaklar. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5´inci sınıf öğrencileri ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin

yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Erken eğitimin dışında ise okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okula başlayacaklardır. 14 Haziran 2019 Cuma günü ise sona erecek.