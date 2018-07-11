CHP'de Dumlu ve Çimen imzadan vazgeçti

CHP’de yapılan son iki kurultayda karşı karşıya gelen Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detaylarının kamuoyunda paylaşılması ile CHP’de ortalık karışmıştı. İkilinin yaptığı görüşmede Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu “Çekil ve onursal başkan ol’ teklifini sunmuş, daha sonra ise bu konuyu kamuoyu ile paylaşmıştı. Muharrem İnce ise olağanüstü kurultay için, “Kılıçdaroğlu hayır derse, örgüt bu işi kendisi çözecektir” demişti.

DUMLU VE TÜRKAN VAZGEÇTİ

İnce’nin çağrısı üzerine Kocaeli’de kurultay delegeleri de hızlı bir şekilde harekete geçti. Muharrem İnce’ye yakın muhalif kanadın kurultay delegeleri, Mehmet Ümit Küçükkaya ve Yılmaz Uçak önderliğinde bugün bir basın açıklaması yaparak kurultay çağrısını yinelemesi bekleniyordu ancak kurultay delegelerine yapılan baskılar sonucunda açıklama yapmaktan vazgeçtikleri öğrenildi. Ayrıca kurultay delegelerinden Turan Dumlu’nun ve Türkan Çimen’in ise son anda karar değiştirerek olağanüstü kurultay için imza vermeyeceği öğrenildi.

DELEGELERE BASKI UYGULANDI

CHP’de değişim istemeyen bazı partililerin imza verecek olan kurultay delegelerine yerel seçimlerde çeşitli vaatlerde bulunduğu ve imza vermemeleri için baskı oluşturulduğu iddia edildi. Bunun üzerine İnce’ye destek vereceklerini duyurmayı planlayan Küçükkaya ve Uçak, delegelere uygulanan baskılardan dolayı basın açıklaması yapmaktan vazgeçerek Pazartesi günü direk toplanan imzaları Ankara ‘ya göndermeye karar verdiği öğrenildi.