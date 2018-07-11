Çizgi film izlerken TV patladı

Alınan bilgiye göre, NATO Caddesi'nde ikamet eden Nurten E, 5 yaşındaki torununun çizgi film izlemesi için televizyonu açtı. Televizyon bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.

O sırada torununa yemek yediren anneanne ve çocuk, çıkan dumandan etkilendi. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, anneanne ve torununu tedbir amaçlı Derince Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Patlamanın etkisiyle çıkan küçük çaptaki yangın da söndürüldü.