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KOÜ’de Sıfır Atık uygulamaları

Kocaeli Üniversitesi çevreye verdiği önemi gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle bir kez daha gösteriyor.

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğanın himayelerinde atıkların kontrol altına alınması gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle tüm kamu kuruluşlarında başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında gerek öğretim üyesi ve idari personeli gerekse öğrenci sayıları ile Kocaelinin kapasitesi en yüksek eğitim kurumu olan Üniversitemizde projenin başarıya ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

Üniversitemiz bünyesinde Sıfır Atık Projesi uygulamalarına yönelik çalışmalarla ilgili proje geliştirme toplantısı 29 Haziranda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayriye Özpınarın koordinatörlüğünde yapılacak çalışmalarla ilgili Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli yürütücülüğünde hazırlanan sunum çerçevesinde mevcut durum ve uygulanacak işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılırken Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Baynal Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcıları Doç.Dr. Ayla Arslan ve Doç.Dr. İsmail Özbay ile Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Çevre Kontrol Daire Başkanlığından katılan mühendislerin önerileri ışığında izlenecek yol haritası belirlendi.

Verimli geçen toplantı sonrası üniversitemizdeki tüm birimlerde standart sağlamak için uygulama yönergesi oluşturulmasına öğrencilerin uygulamada aktif tutulması için öğrenci kulüplerinin sisteme dahil edilmesine ve Güzel Sanatlar ile Mimarlık ve Tasarım fakültelerinden iç ortam toplama kutularının tasarımının yapılması için destek alınmasına karar verildi.

Dün 15:59 TSİ - Gündem

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