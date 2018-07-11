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Doğan’dan Gençlik merkezi müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Tavşantepe’ye gençlik merkezi talebinde bulunanlara müjdeyi verdi. Doğan,” Mahallede yer sıkıntımız var. En az 500 metrekarelik bir yer bulursak gençlik merkezi yapabiliriz” dedi

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İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan mahallelerdeki incelemelerine Tavşantepe gezisi ile devam etti. İnceleme gezisinde Başkan Doğan'a Meclis Üyesi Yaşar Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, AKP Tavşantepe Mahalle Temsilcisi Mustafa Akdeniz, müdürler ve birim sorumluları eşlik etti. 

HER ALANDA HİZMET VAR 

Mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan, çocuklarla yakından ilgilendi. İnceleme ve tespitlerin ardından teknik ekibiyle değerlendirme toplantısı yapan Doğan, “Ekiplerimizle birlikte mahallede yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik, yapmayı planladıklarımızla ilgili de tespitlerde bulunduk. İzmit Belediyesi olarak mahallemizin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal imkânlarının gelişmesi için elimizden gelini yapıyoruz” dedi. 

GENÇLİK MERKEZİ MÜJDESİ

Tavşante’ye gençlik merkezi müjdesi veren başkan Doğan, “Tavşantepe bölgesi eski bir yerleşim alanı olduğundan mahallede boş alan bulmak ve yeni yapılar yapmak oldukça zor. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Mahalledeki gençlerimize gençlik merkezi Talebinde bulundular. Uygun boş alanın bulunması halinde bizde memnuniyetle kendileri için bir merkez yapacağımızı kendilerine ilettik” şeklinde konuştu.

Dün 16:04 TSİ - Gündem

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